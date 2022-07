Vacances : les glaciers ne passent plus l'été

C'est une image que l'on pourrait bientôt ne plus voir : des skieurs qui dévalent les pentes d'un glacier en plein été à 3 400 mètres d'altitude. Un enneigement moyen cet hiver, des températures très élevées en mai et juin, le glacier des Deux Alpes souffrent et les pistes se dégradent. Ce glacier a perdu 45 mètres d'épaisseur en 20 ans. Si l'on ne fait rien, il risque de disparaître dans un demi siècle, la faute au réchauffement climatique. "Effectivement, le glacier est très dégradé. On sent qu'il fait très chaud et ça ne gèle même pas la nuit. Donc, ça devient problématique pour les entraînements" ; "La zone qui est ici avec des cailloux, il y a cinq six ans on ne la voyait pas. C'était tout en glace et là maintenant, les images parlent d'elles-mêmes", disent ces skieurs. Julien et Anthony sont venus skier sur le glacier ce dimanche matin, ils ne l'avaient pas pratiquer depuis maintenant six ans. A leur arrivée, ils sont stupéfaits. Chaque année, jusqu'à deux mètres de glace disparaissent. Une prise de conscience douloureuse. Le glacier de la Grande Motte a fermé vendredi dernier, celui de Val-d'Isère n'a tout simplement pas ouvert ses portes et le glacier des Deux Alpes est en sursis. TF1 | Reportage E. Nappi