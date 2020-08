Vacances : les objets stars de l’été 2020

Parmi les objets stars de cet été figure le surf électrique. Doté d’une petite manette reliée à une montre et de deux turbines qui vrombissent, il est moins polluant et plus facile que le ski nautique. Ce surf peut aller jusqu'à 35 km/h. Une vitesse largement suffisante surtout quand on est débutant. Si vous préférez vous faire remarquer à la plage, ce maillot de bain est fait pour vous. Il change de couleur au contact de l'eau. Développé par une start-up marseillaise, ce maillot est conçu en fibre thermosensible et vendu à 69 euros. Du côté du camping, la nouveauté cette saison est la tente 2 Seconds Easy, aussi rapide à déplier que sa grande soeur. Jusqu'ici peu de différences, la grosse innovation c'est pour le démontage. Il suffit juste d'appuyer sur deux boutons. En deux minutes chrono, l'affaire est dans le sac. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.