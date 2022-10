Vacances : les stations font-elles le plein ?

Il y a le ciel, le soleil et la mer, mais dans ce décor parfait, il manque les touristes. Alors que débutent les congés de la Toussaint, les vacanciers manquent à l'appel, comme le constate un employé de l'hôtel de Royan (Charente-Maritime). Aucune réservation pour la deuxième semaine. Et même si deux chambres viennent d'être réservées, il faudra bien plus encore pour faire le plein. À noter que cet hôtel affiche 30% de réservations alors qu'habituellement, c'est le double à la même période. C'est la même situation pour Richard Denis. Pour ce propriétaire de gîtes et de chambres d'hôtes, le compte n'y est pas en ce début de vacances. Il a 25% d'occupation pour les gîtes et 75% pour les chambres. Mais là aussi, les annulations tombent. La cause de toutes ces annulations, c'est la peur sur le sujet des carburants. Les vacanciers craignent de ne pas pouvoir faire le plein au moment du retour. Début morose donc pour ces vacances, mais tout peut changer si le ravitaillement en carburants s'améliore. TF1 | Reportage C. Devaux, C. Arfel