Vacances : les touristes font-ils trop de bruit ?

Pour avoir le droit d'organiser une soirée musicale, Anne-Sophie, restauratrice, a dû demander une autorisation spéciale à la mairie, quatorze jours à l'avance. En cause, des règles strictes imposées depuis le début de l'été suite aux multiples plaintes de riverains. Dominique en fait partie. Il habite au-dessus du restaurant. Avec sa femme, ils vivent ici depuis 36 ans, mais cet été avec les animations touristiques, difficile de garder les fenêtres fermées. La tension entre riverains et commerçants est permanente. Le gérant du restaurant a même reçu un appel de la police municipale pour confirmer qu'il a bien l'autorisation pour les concerts parce qu'il y a eu un voisin qui s'est plaint. Pourtant, la fête n'a commencé que 17 minutes. Une situation qui agace les professionnels. Aussi, ils sont plus de 500 à s'être regroupés au sein d'un collectif. Objectif : obtenir un assouplissement de cette réglementation. Aujourd'hui, elle interdit l'organisation des soirées musicales au-delà de 23h et pas plus de trois fois par semaine. La mairie, de son côté, souhaite organiser des réunions entre commerçants et riverains pour apaiser les tensions. En attendant, cette réglementation stricte restera en vigueur jusqu'à la fin de l'été. TF1 | Reportage M. Stiti, F. Maillard, T. Marquez