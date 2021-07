Vacances : l’été se passe-t-il avec des lunettes de soleil ou un parapluie ?

Des nuages, du soleil et de la pluie, tout cela en moins d'une demi-heure. Sur la plage, chacun s'adapte au temps à sa manière. Certains semblent tout de même avoir pris des couleurs. À la mi-journée, une brève apparition du soleil, avant le retour des nuages. Mickaël, gérant du restaurant "La croisette café" à Bénodet dans le Finistère, préfère anticiper. Il ne dresse qu'une partie de sa terrasse. Une heure plus tard, le soleil est de retour, mais c'est maintenant le vent qui souffle. Environ 20°C au thermomètre, et une poignée de courageux restent dehors. Les autres clients mangent à l'intérieur. Mais avec 50 couverts servis à midi, le bilan est décevant. C'est deux fois moins qu'un jour ensoleillé. Le seul à se réjouir de cette météo capricieuse, c'est Bruno, gérant de la boutique "Le matelot-vêtements Saint James". Dans son enseigne, on peut facilement passer du ciré à la paire de lunettes de soleil, voire aux maillots de bain lorsque la température augmente. Les clients trouvent de tout dans son magasin. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il gagne à tous les coups.