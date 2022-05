Vacances moins chères : les Français s'organisent

Depuis le début de l'année, cette famille met de côté 50 euros par mois pour partir en vacances. Une cagnotte qui leur a permis de réserver une semaine dans un gîte en Auvergne. Mais avec un budget réduit, cela demande beaucoup d'organisation et surtout de savoir s'adapter. La solution serait donc de partir plus tard ou plus tôt comme dans ce camping où les premiers vacanciers sont attendus début juillet. A cette période de l'été, c'est en moyenne 40% moins cher qu'en pleine saison, de quoi attirer les Français au budget plus serré que l'année dernière, mais aussi de nouveaux clients. Beaucoup préfèrent ainsi réserver en avance, éviter le mois d'août ou partir moins loin pour faire des économies cet été. Vous êtes aussi plus nombreux à avoir choisi d'étaler vos paiements. C'est ce que constate cette plateforme de réservations en ligne de campings. L'autre solution pour faire baisser sa facture est de changer de catégorie au camping. Les réservations dans les trois étoiles sont en augmentation et ce au détriment des quatre étoiles. TF1 | Reportage L. Deschateaux, E. Braem