Vacances : ne laissez pas les réseaux sociaux gâcher votre été

Allez, résistez encore quelques secondes... Voilà ! Maintenant, bon appétit ! Désolé pour l'attente, mais un plateau de fruits de mer, ça se partage, surtout sur les réseaux sociaux. Toujours le téléphone à la main pour publier sur l'instant chaque souvenir, au risque parfois d'oublier de lever le nez. Est-ce vraiment une question de dosage ou de génération tout simplement ? Alimenter les réseaux sociaux peut aussi être une activité familiale. À chaque sortie, Christelle joue volontiers les photographes pour son fils et ses 200 abonnés. Et même sans publier toutes ses vacances sur les réseaux sociaux, pourquoi ne pas s'inspirer de celles des autres ? "Il y a des choses qu'on découvre. Justement, si on avait les réseaux sociaux, on passerait à côté", explique un touriste. Quitte à tous se retrouver dans les mêmes rues photogéniques, devant les mêmes fleurs et sous les fenêtres de cette habitante. Elle est un peu lassée de découvrir chaque jour sa maison prise en photo sous tous les angles. Pour elle, les réseaux sociaux en vacances, ça doit être comme l'apéritif : à consommer avec modération. TF1 | Reportage M. Desmoulins, X. Boucher, G. Vuitton