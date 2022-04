Vacances : neige en abondance et risques d’avalanches

Il a encore neigé une grande partie de la nuit alors les routes sont glissantes et l'accès à la station de Savoie nécessite des équipements. Laurent, qui arrive du Calvados pour les vacances, préfère ne pas prendre de risque. D'autres ont été moins prévoyants. À quelques kilomètres du but, une famille se retrouve coincée. Plus possible d'avancer. L'arrivée dans la station des Saisies se fait au ralenti. Après de longues heures de route, les vacances peuvent enfin commencer. Marion et Patricia s'empressent de chausser les skis. En 24 heures, il est tombé 50 cm de neige sur les pistes. Une aubaine à ne pas manquer. "La neige est excellente, on a déjà fait deux trois descentes, alors c'est merveilleux", se réjouit cette vacancière. Néanmoins, le risque d'avalanche reste bien présent. Il est de quatre sur cinq au-dessus de 2 000 mètres. Étant donné que la neige est lourde et humide, les pisteurs doivent aussi redoubler de vigilance. Si le domaine est sécurisé, le ski hors piste, lui, est fortement déconseillé. Par contre, le beau temps est attendu pour toute la semaine à venir. TF1 | C. Buisine, A. Cerrone