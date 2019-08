Vacances : où se faire soigner en août ?

Chaque été, la population cannoise triple. Ceci implique une augmentation au double des patients dans les urgences et beaucoup d'attente. Les solutions alternatives sont peu accessibles. En revanche, une issue en médecine de ville existe. Une meilleure information des patients sur les offres de soins qui leur sont accessibles en ville pourrait être la clé pour désengorger les urgences. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.