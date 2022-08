Vacances pas chères et près de chez soi !

Qui a dit qu'il fallait aller loin pour se sentir en vacances ? Dans ce parc aquatique de 7 000 m² à Paris, on s'imagine au bord de la Méditerranée. Plus de 30 millions de Français sont en vacances près de chez eux. Pour Théo, sur sa planche de surf, c'est un peu comme s'il était à Hawaï. Pour une famille de quatre personnes, une journée comme celle-ci coûte en moyenne 80 euros. Il faudrait ajouter 40 euros supplémentaires si vous déjeunez sur place. Et si vous voulez prolonger votre journée, vous n'êtes pas obligé d'aller loin. Pour se retrouver au cœur de la fête foraine, on fait fixer un budget de 20 euros. Embarquement immédiat pour sept euros. On a aussi acheté une pomme d'amour et un paquet de bonbons pour cinq euros. Chaque année, des milliers de personnes fréquentent la fête foraine des Tuileries et partent à la pêche aux canards pour six euros. Avec deux euros, on ne rentre jamais les mains vides, ou presque. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage L. Jeanson, A. Mersi Bakchich