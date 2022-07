Vacances : pause fraîcheur sur la route du soleil

Sur les routes des vacances, on trouve des cabanes, des stands de fruits et légumes. Pour Aude et Laurent, il n'est pas question de passer devant sans s'y arrêter. Après cinq heures de route, ce couple de vacanciers venus de Saint-Étienne est presque arrivé au camping de Torreilles. Mais avant, il faut se ravitailler. Et ils sont loin d'être les seuls. En période de chassé-croisé, les touristes en quête de produits désaltérants dévalisent les cabanes. Pour cette famille, par exemple, il est difficile de faire manger les enfants avec les fortes chaleurs. En effet, le thermomètre affiche 38 °C sur la route. Le soleil est intense. Dans cette cabane non climatisée, la chaleur est écrasante. Fabien met en rayon ses cagets de fruits et légumes. Curieusement, il passe beaucoup de temps devant les réfrigérateurs. Il va falloir s'habituer à ces fortes chaleurs. Dans les Pyrénées-Orientales, la canicule pourrait durer encore deux semaines. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso