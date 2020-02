Vacances : peut-on craindre des annulations à Contamines-Montjoie à cause du coronavirus ?

Pendant les vacances scolaires, la commune des Contamines-Montjoie a l'habitude d'accueillir 15 000 vacanciers par semaine. Mais à cause du coronavirus, les commerçants, les restaurateurs et les hôteliers de cette station de 1 200 habitants craignent des annulations. Pour l'heure, seules six annulations sur les 600 réservations en école de ski ont été notées. Du côté des hôtels, un grand nombre de personnes appellent pour s'informer sur le risque, mais elles maintiennent leurs séjours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.