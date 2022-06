Vacances plus chères : les Français font des choix

Ce sont enfin les vacances pour Élodie et Renault. Avec leurs enfants, ils habitent la région parisienne. Il leur faut faire dix heures de route en direction du Grau-du-Roi (Gard). Pour 700 kilomètres, le coût total est de 200 euros d'essence et péages. Arrivés sur place, ils doivent encore débourser 550 euros de plus pour une semaine, dans une résidence touristique. En moyenne, les tarifs des logements du département de l'Hérault ont augmenté de 10% en deux ans. Thierry et son conjoint ont vu la différence. Ils viennent chaque été une semaine au Grau-du-Roi. L’hôtel leur coûte 700 euros la semaine. C’est la moitié de leur budget vacances. En raison de l'inflation, tous les prix ont augmenté, même dans les restaurants. Lydia et son mari ont trois enfants à charge. Chaque petit plaisir leur coûte cher. Ils ont économisé toute l’année pour les vacances. Il est impossible pour eux de dépasser leur budget. Une note au restaurant coûte en moyenne trois euros plus élevé qu'en 2021. Une autre famille part d’habitude une semaine en vacances d’été. Mais cette année, il a fallu réduire la durée de séjour. TF1 | Reportage A. Cazabonne E. Alonso