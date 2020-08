Vacances : pourquoi la Bretagne a fait le plein ?

C'est l'une des grandes gagnantes de cet été si particulier. La Bretagne n'a jamais vu autant de touristes sur la côte et dans les terres. Au mois de juillet, 22 millions de nuitées y ont été enregistrées. Et visiblement, le mois d'août se déroule tout aussi bien pour la plupart des hôteliers et commerçants. Pour cause, un quart des Bretons a choisi de passer des vacances dans sa région.