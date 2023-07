Vacances : que faites-vous en arrivant ?

C’est enfin le début du séjour pour une famille venue de Paris. Le premier geste, évidemment, c’est de sortir les valises et de récupérer les clés de leur appartement. Pour la suite du programme, il y a comme un indice : "On pose les valises et on va directement se rafraîchir à la plage" ; "L’une des premières choses effectivement, c’est la plage". Mais avant de pouvoir sentir le sable chaud sous ses pieds, puis de goûter à la Méditerranée, il y a quelques étapes à passer : planter le parasol, étaler la crème solaire et faire du repérage. "Il faut repérer les meilleures vues, les meilleures localisations. Tout ce qui est logistique, ça viendra après.", explique également un vacancier. Le premier réflexe, c’est aussi de se désaltérer. Après huit heures de route, première gorgée de café bien méritée pour certains touristes. Finalement, si l’on devait résumer, la première chose à laquelle vous pensez en vacances, c’est profiter. TF1 | Reportage B. Guénais, P. Bouffard, E. Fourny