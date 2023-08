Vacances : s'amuser sans dépenser trop

Dans la famille Recotillon, il y a Wilfried le père, Ingrid la mère et leurs trois filles Angie, Ivana et Thaïs. Ensemble, ils s'apprêtent à vivre l'un des temps forts de leurs vacances, une course un peu particulière. Une semaine plus tôt, les Recotillon terminent la construction de leur véhicule. Ils ont tout fait eux-mêmes. Le chantier a duré six mois, alors forcément, Angie a hâte. Pour passer de bons moments, pas besoin de se ruiner. Leur véhicule n'est fait que de matériaux de récupération, c'est ce qu'on appelle une caisse à savon. À l'avant, ils ont utilisé des vieilles roues de scooter. Voici le circuit de la course de caisses à savon. Une vingtaine d'équipes s'affrontent ici. Les concurrents ont l'air sérieux. C'est bientôt au tour de Wilfried, la tension monte. N'oubliez pas votre casque, c'est parti ! Attention au virage, l'équilibre est précaire. Wilfried franchit la ligne d'arrivée 300 mètres plus loin. Il n'y a pas de classement, la course célèbre la créativité et la joie d'être ensemble. La famille Recotillon, elle, s'est créée de précieux souvenirs de vacances sans se ruiner. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon