Vacances scolaires confinées : quel type d’activités pour les enfants ?

Le couple de boulangers que nous avons rencontré va travailler pendant les quinze prochains jours. Mais pour leur fille, l'école s'arrête. Alors, trouver des activités va être compliqué. "Ce matin, elle a fait des gâteaux avec papa" raconte la mère de famille. Cet après-midi, c'était option dessin. Mais pour les vacances, rien n'est programmé. Tout s'organisera au jour le jour. Dans une autre famille, la maman est en partie en télétravail. L'enjeu va être de trouver des bulles d'air et de conserver un social. "On va plutôt miser sur les rencontres avec amis, les camarades de classe dans les parcs aux alentours", confie Angélique Girard, agent administratif. Les enfants peuvent désormais participer à des activités sportives extérieures, jusqu'à 30 kilomètres autour du domicile parental. Dans le centre sportif Urban Soccer, les inscriptions de dernière minute se succèdent. Pour les enfants de personnels prioritaires, les municipalités s'organisent, comme à Torcy (Seine-et-Marne). "Pour la semaine prochaine, on a vraiment favorisé les activités de plein air et découverte de la nature. Il y aura du sport, mais pas que ça : l'observation d'insecte, des balades autour de la nature, de la pêche", précise Vanessa Gil, directrice du centre de loisirs "Les crayons de couleurs".