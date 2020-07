Vacances sous le signe du Covid-19 : des contrôles renforcés dans les aéroports

Pour le deuxième jour consécutif, plus de 1 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans le pays. Des niveaux comparables à ceux de la fin du confinement d'après la direction générale de la Santé. Pour limiter la propagation du virus, les contrôles ont été renforcés dans les aéroports, fréquentés chaque jour par des milliers de voyageurs. C'est notamment le cas à Roissy où ces derniers se montrent plutôt compréhensifs. Que doit-on savoir sur les mesures mises en place par l'Etat ?