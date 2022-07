Vacances : souvenirs, souvenirs !

Dernier plongeon et dernière impression de vacances avant de rentrer à la maison. Pour près de la moitié de ce camping du Var, l'heure du départ a sonné ce samedi matin. Mais avant de reprendre le volant, dernier coup de rétroviseur sur les meilleurs souvenirs de vacances : "c'est super beau le Var" ; "le meilleur souvenir et le pire, c'est la chaleur" ; "les étoiles, les saltos à la piscine, tout"... Pour se préparer à faire quatre heures de route, ultime instant de nostalgie pour cette famille lyonnaise. Dans leur téléphone, près d'un millier de photos en deux semaines. Dans le bungalow voisin, chez Nicolas et ses quatre enfants, les souvenirs prennent un peu plus de place : un petit bout du Sud directement dans le coffre. Plus classique, il y a aussi les bijoux d'été. "Tous mes bracelets de camping, je les mets dans une petite boîte. Je les garde souvent avec moi pour me dire que cette année-là, je suis allée à tel camping", partage une vacancière. Les bracelets devraient tomber d'ici quelques semaines, mais les souvenirs au camping, eux, resteront dans les têtes, au moins jusqu'à l'été prochain. TF1 | Reportage M. Desmoulins, C. Sebire