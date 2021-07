Vacances : soyez prêts à changer vos plans

La file d'attente s'étire sur une centaine de mètres devant un centre de test éphémère. À partir de dimanche, elle sera sans doute encore plus longue dans ce lieu en Espagne, juste avant la frontière. En effet, dès ce samedi soir à minuit, un test de moins de 24 heures est exigé pour entrée dans l'Hexagone. La fin des vacances se complique donc un peu plus. Ce test d moins de 24 heures est obligatoire pour les non-vaccinés qui reviennent d'Espagne et de cinq autres pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Grèce et Chypre. Pour autant, rares sont les Français à avoir modifié leurs plans aujourd'hui. C'était un vrai samedi de départ en vacances à l'aéroport d'Orly. Les Français vaccinés quant à eux peuvent rentrer sans aucune restriction et sans test. Ils peuvent donc profiter plus sereinement des eaux turquoise du sud de l'Europe. Ces destinations retrouvent progressivement leur attrait d'avant Covid. Les réservations continuent à être engrangées par ces pays. Les pays du Maghreb restent les grands perdants de l'été. La Tunisie a été placée cette semaine sur la liste rouge des pays où la situation sanitaire est préoccupante. C'était pourtant l'une des destinations préférées des Français.