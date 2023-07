Vacances tout compris : vraiment un bon plan ?

Farniente à la plage, buffet à volonté et animation pour toute la famille. Les hôtels tout compris, la promesse de pouvoir tout faire au même endroit sans dépenser le moindre centime supplémentaire. De nombreuses offres en France et à l'étranger, mais ces vacances sont-elles vraiment plus avantageuses ? Pour la famille Faure, le séjour tout compris est une première. Leur programme : cours de tennis, plage et piscine. Ce choix de vacances, c'est surtout le choix de la tranquillité. Coût de la semaine à 4 500 euros pour quatre. Alors, est-ce un tarif intéressant ? Les vacances tout compris sont-elles un bon plan ? Pour le savoir, nous avons fait le test. Même station balnéaire que notre famille, et même vacances, mais cette fois, en réservant à l'unité. Activités, repas, et logement. Lors du séjour, nous sommes allés trois fois au restaurant et nous avons fait nos courses au supermarché. Les repas nous reviennent finalement à 484 euros pour quatre. Pour notre famille, c'est buffet à volonté, inclut matin, midi et soir. En plus de la piscine, leur offre leur donne aussi accès à un terrain de tennis. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage R. Asencio, T. Valtat, C. Blanquart