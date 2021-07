Vacances : vérifiez bien votre voiture avant le départ

C'est une course à laquelle les garagistes sont habitués. Mais depuis quelques semaines, la cadence s'est accélérée . Une vingtaine de véhicules traités chaque jour, c'est deux fois plus qu'en temps normal. "C'est vrai qu'en période de vacances, tout le monde vient faire sa révision. Ils vérifient qu'ils peuvent partir en vacances en étant sûr pour ne pas que le véhicule tombe en panne. Oui, c'est chargé", confirme Yoan Lelanchon, garagiste. Des opérations d'entretien pour lesquelles les clients doivent s'armer de patience. "On est complet pour les trois jours à venir", souligne Valentin Dubois, cogérant du garage "Citroën Dubois", dans le Nord. Deux Lillois ont eu de la chance. Ils peuvent faire réparer leur voiture à quelques jours du grand départ. Comme eux, de nombreux Français ont laissé leur voiture au parking ces derniers mois. Entre confinement et télétravail, difficile de faire rouler son véhicule. Alors, pour Raphaël Regnier, chef de secteur franchise chez "Midas" (Paris), les automobilistes doivent redoubler de vigilance. "Malheureusement, beaucoup de clients pense qu'ils vont pouvoir utiliser leur véhicule là pour partir en vacances. Or, un véhicule qui n'a pas tourné nécessite les mêmes contrôles qu'un véhicule qui tourne, voire même plus parce qu'effectivement il y a une usure", signale-t-il. Voici les points essentiels à contrôler pour voyager en toute sécurité : pensez à bien vérifier le niveau d'huile, le liquide de refroidissement et l'entretien des pneus. La suite dans le reportage ci-dessus.