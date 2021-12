Vacances : vivre comme un trappeur dans les Pyrénées

Sur le territoire des animaux sauvages, ces aventuriers d'un jour essaient d'être discrets. Ils évoluent dans la nature préservée du massif du Carlit. Dans la vidéo en tête de cet article, le guide leur explique comment reconnaître les traces d'un lièvre. "Si vous regardez bien, vous avez les deux traces des pattes avant, et là vous avez les pattes arrière. Ici, à cette altitude, on n'a pas de lapin. On a du lièvre. Généralement, quand tu vois les traces du lièvre, pas loin, il y a les traces du renard", explique-t-il. En pleine nature, chaque détail à son importance. "C'est du lichen. Ce n'est pas un signe de mauvaise santé de la forêt. Au contraire, c'est le signe de pureté de l'air", dit le guide. "C'est un rythme qui est particulier. On prend le temps, puis c'est très calme. Chacun peut regarder autour des explications du guide, c'est très agréable", évoque une participante. Après la balade, ils ont commencé une drôle de danse, celle des Inuits ou des trappeurs. Le défi est de construire un abri avant la tombée de la nuit. Pas une minute à perdre, pour y arriver l'effort est collectif. Mission accomplie pour les apprentis inuits, même s'ils n'y passeront pas la nuit. Le lieu est propice au repos. Ils ont profité d'un moment de détente furtif avant de repartir vers une nouvelle aventure. TF1 | Reportage M. Stiti, F. De Juvigny, J.V Molinier