Vaccin AstraZeneca et cas de thrombose : ce qu'il faut savoir

Neuf nouveaux cas de thrombose et quatre décès de plus dans le pays. Le vaccin AstraZeneca continue de soulever des doutes et des interrogations, car cette fois, les patients concernés ont tous plus de 55 ans. Le ratio actuel est d’un cas sur 100 000. Les neuf nouveaux cas de thrombose concernent quatre femmes et cinq hommes. Âge moyen : 62 ans. Bernard Bégaud, professeur de pharmacovigilance, affirme d’ailleurs que "ces thromboses ne sont pas réservées aux sujets jeunes, contrairement à ce que l’on a pu croire". En outre, depuis le début de la campagne, sur plus de 2,7 millions d’injections, 23 personnes ont développé des thromboses atypiques, soit un risque très faible. Alors, malgré la défiance qu’il suscite, faut-il continuer à vacciner avec AstraZeneca ? Frédéric Lapostolle, professeur en médecine d’urgence, y est favorable. "Les Britanniques, qui sont en train de retrouver une vie normale, ont vacciné la population avec un seul vaccin : l’AstraZeneca", argumente-t-il. De leur côté, les autorités sanitaires françaises ont alerté l’Agence européenne des médicaments : une évaluation de ces nouveaux cas de thrombose aura lieu la semaine prochaine.