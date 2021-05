Vaccin : comment écouler les doses d'AstraZeneca ?

"Il n'y a pas de danger. Je vous exhorte à vous faire vacciner", a précisé Jean Castex. Alors que les livraisons ne cessent d'augmenter, les injections d'AstraZeneca sont à la baisse. On a compté 25 000 personnes par jour la semaine dernière, contre 80 000 à la mi-avril. La semaine prochaine, l'Hexagone devrait recevoir plus de deux millions de doses. Face à cela, on se demande comment les écouler. Faut-il ouvrir l'accès aux vaccins aux plus jeunes ? Aujourd'hui, seuls les plus de 55 ans y ont droit car des cas très rares de thromboses ont été recensés chez des patients plus jeunes, soit 30 cas sur 3, 8 millions d'injections dans le pays. Ou bien, faudrait-il laisser le choix aux volontaires ? L'idée de faire signer une décharge à ceux qui souhaitent se faire vacciner est évoquée par le gouvernement. C'est le cas dans certaines régions allemandes. Un dispositif impossible à mettre en place dans l'Hexagone selon le docteur Jean-Paul Thierry. La Haute Autorité de Santé devrait se prononcer dès la semaine prochaine, sur de nouvelles recommandations pour AstraZeneca.