Vaccin contre la Covid-19 : l'avis partagé des Dijonnais

Les premiers qui seront vaccinés à Dijon sont une dizaine de résidents dans une maison de retraite et un professionnel de santé de plus de 60 ans. Toutefois, le vaccin contre la Covid-19 divise. Certaines familles refusent pour le moment de donner leur accord pour vacciner leurs aînés. D'autres en revanche, y voient une lueur d'espoir. Les doses de vaccins sont arrivées hier au Centre hospitalier de Dijon. Une cargaison sous très haute protection. La Bourgogne-Franche-Comté est la région la plus touchée par la deuxième vague de Covid. D'ailleurs, la plupart des indicateurs sont en hausse. Alors dans la ville de Dijon, le vaccin est très attendu. "Nous sommes heureux et fiers que la Bourgogne ait été privilégiée car elle a beaucoup souffert", précisent certains habitants. Mais d'autres ne sont pas pour autant totalement convaincus. "J'émets des réserves surtout aux possibles effets secondaires", déclarent d'autres. En tout cas, la campagne de vaccination s'élargira dans d'autres Ehpad de la région dans les prochains jours.