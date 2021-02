Vaccin contre le Covid-19 : Moderna veut augmenter de 50% la capacité de ses flacons

La barre des deux millions de personnes ayant reçu au moins la première dose a été franchie cette semaine. Mais l'Hexagone est très loin d'une vaccination générale achevée d'ici la fin de l'été. Alors, face à la lenteur de la production, laboratoires et gouvernement tentent par tous les moyens d'accélérer le calendrier. Pour tenter d'accélérer les campagnes de vaccination en cours, le laboratoire américain Moderna annonce avoir trouvé une solution. Il veut remplir plus ses petits flacons. Il pourrait alors permettre de vacciner quinze personnes au lieu de dix aujourd'hui. "En réalité, il y avait une importante quantité d'air entre le haut du niveau du liquide et le bord du flacon. Et on peut sans problème mettre dans le même flacon, mettre 15 doses très confortablement", explique le docteur Jean-Jacques Zambrowski, médecin et économiste de la santé. Si cette modification est validée par les autorités, elle permettra une simplification logistique puisqu'un même camion pourra transporter 50% de doses en plus. De quoi accélérer la vitesse de vaccination. D'autant qu'en parallèle, les autorités sanitaires françaises recommandent de ne faire qu'une seule injection au lieu de deux pour les personnes qui auraient déjà eu la maladie. Cela représente potentiellement plus de trois millions de Français. Donc, autant de doses économisées. Il est toujours conseillé aux personnes qui ont déjà eu le covid d'attendre trois mois au moins avant de se faire vacciner. Le gouvernement doit maintenant valider la recommandation qu'une seule dose suffit pour eux. Mais il a tout intérêt s'il veut respecter son calendrier et vacciner tous les adultes qui le souhaitent d'ici la fin de l'été.