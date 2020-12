Vaccin contre le Covid-19 : pourquoi les moins de 18 ans ne sont pas concernés

Pas de vaccin anti-Covid pour les mineurs, du moins dans un premier temps. La raison principale est qu'ils ne sont pas prioritaires. Le vaccin vise d'abord à protéger les populations à risque. Les enfants eux, ne contractent que très rarement des formes graves de la maladie. Au plus fort de la crise, le mois de novembre dernier, plus de 33 000 personnes ont été hospitalisées dont seulement 170 avaient moins de 18 ans. D'ailleurs, aucun laboratoire n'a intégré de mineurs dans son panel lors des essais cliniques. Il faut davantage de recul sur les conséquences du produit à plus long terme sur d'éventuels effets secondaires d'une part, mais aussi sur d'autres bénéfices à tirer du vaccin contre le Covid-19. Suite aux réclamations de l'académie américaine de pédiatrie, la firme pharmaceutique Pfizer a commencé le mois dernier des essais sur les adolescents de 12 à 17 ans. En revanche, pour les moins de 12 ans, cela va prendre du temps. Il faudra patienter, au moins, jusqu'à la fin 2021.