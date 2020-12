Vaccin contre le Covid-19 : qui en bénéficiera en premier et quand produira-t-il ses effets ?

Le gouvernement prévoit trois étapes dans la campagne de vaccination contre le Covid-19. Entre ce dimanche et le début du mois de février, les résidents des Ehpad et des maisons de retraite seront les premiers à en bénéficier, en même temps que les soignants à risque dans ces établissements. La deuxième étape, qui débutera en février, vise majoritairement les personnes âgées. Et enfin, en juin 2021, au tour des professionnels exposés au virus. L'objectif est d'immuniser 27 millions de Français d'ici cet été. Selon les projections, contrôler l'épidémie grâce à la vaccination ne pourra pas se faire avant l'automne prochain. Pour le moment, les médecins espèrent d'abord désengorger les hôpitaux. Un objectif qui pourrait être atteint assez tôt. Cela dépend par contre de la motivation des gens à se faire vacciner. En effet, le vaccin se fait sur la base du volontariat et est totalement gratuit pour tous. Des problèmes logistiques pourraient également gripper la machine.