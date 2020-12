Vaccin : dans les coulisses de son arrivée en Europe

En France, les premières doses contenues dans 3 900 flacons ont été acheminées vers 6 h 30 en région parisienne. Elles permettront de vacciner près de 20 000 Français contre le coronavirus. Ces doses ont été transportées à bord d’un camion réfrigéré. Des policiers ont encadré la livraison dans un site de stockage, dont l'adresse est tenue secrète. "C'est historique, il s'agit des toutes premières doses", s'est réjoui le chef du pôle pharmacie hospitalière des hôpitaux de Paris, Franck Huet. L'ensemble de ces flacons va être contrôlé à ouverture des cartons et conservé dans un congélateur à moins de 80°C. À cette température, ils pourront être entreposés 6 mois. Précaution similaire partout sur le continent européen. En Italie, livraison sous escorte des carabinieri et sous les applaudissements. Même cérémoniale en Bulgarie, en Espagne ou encore en Roumanie. Toujours sous l'œil des caméras. L'Europe voulait envoyer un message à ces 450 millions d'habitants. "Aujourd'hui, c'est le jour des livraisons, mais demain, la vaccination contre le Covid-19 débutera partout dans l'Union européenne", a déclaré Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission Européenne. Mais certains pays ont voulu prendre le devant. Premières injections dès cet après-midi en Hongrie pour le personnel d'un hôpital de Budapest, ou en Allemagne, pour cette femme de 101 ans, résidente d'une maison de retraite. En France, la campagne débutera demain dans deux centres hospitaliers à Sevran et à Dijon, où une trentaine de doses sont arrivées cet après-midi.