Vaccin : effervescence chez les fabricants

D'un point de vue logistique, cette future campagne est un défi dans le transport des vaccins, mais aussi avant tout dans leur production. À Saint-Amand-les-Eaux, la station thermale est fermée, mais à quelques kilomètres de là, un autre site tourne à plein régime. Celui du leader mondial des vaccins, GSK.140 millions de doses de vaccin classique sortent d'ici chaque année. Le laboratoire nous a exceptionnellement ouvert ses portes pour nous montrer la production d'un adjuvant intégré à plusieurs vaccins contre le covid. Pour rentrer dans la zone aseptique, il faut respecter des consignes strictes. Franchir plusieurs sas, enfiler une combinaison, puis une deuxième, nous voilà enfin au cœur du site de production. "Ces adjuvances sont utilisées depuis longtemps. Elles ont été utilisées en particulier lors de la dernière pandémie de grippe, il y a une dizaine d'années. Ces adjuvances sont composées de deux phases. Une phase huileuse, une phase aqueuse dans laquelle sont rajoutées des vitamines, la vitamine E et du squalène également", explique Éric Moreau, directeur du site GSK vaccin. Le squalène, un lipide provenant du foie de poisson. Le mélange se fait dans ces cuves d'acier. Une fois filtré, stérilisé, le liquide d'aspect laiteux est conditionné dans des poches de 500 litres dans des grands bacs. Une centaine de personnes sont en cours de recrutement. L'enjeu est de taille. Fournir plusieurs centaines de millions de doses d'adjuvants dans les mois à venir à trois laboratoires pour leurs futurs vaccins contre le covid. Celui de Sanofi, et celui d'un laboratoire canadien et chinois. En stimulant le système immunitaire lors de l'injection, l'adjuvant leur permettra de sous doser leur vaccin et d'en produire davantage pour vacciner le plus grand nombre.