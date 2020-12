Vaccin : les raisons de la défiance

Le prochain vaccin anti-Covid inquiète. Il y en a qui doutent sur l'intérêt de la vaccination en général. Actuellement, plus d'un tiers de nos compatriotes ne croient pas à la sûreté des vaccins. Il y a 20 ans, ils étaient à peine 10%. Notre pays semble avoir basculé dans la défiance en 2009, après la campagne ratée contre la vaccination contre la grippe H1N1. 75% de la population devrait se faire vacciner. Mais, les gymnases requisitionnés étaient restés vides, 8% seulement ont dit oui au vaccin. Nos concitoyens sont peut-être un peu échaudés par une autre campagne de vaccination polémique. Celle contre l'hépatite B dans les années 90. Le vaccin est accusé de causer des sclérose en plaques. Il faudra des années aux scientifiques pour prouver le contraire. Sur les dangers des vaccins, une spécialiste affirme : "Tous les vaccins qui existent et s'ils sont encore sur le marché, c'est parce qu'on a démontré que toutes les suspicions ne sont pas valides scientifiquement". Et pourtant, la défiance est toujours là. Pourquoi ? Lise Barnéoud, une journaliste, auteure de "Immunisés ?" (éditions Premier Parallèle) a une piste : le comportement de l'industrie pharmaceutique. Dans son livre, elle dénonce une course au profit permanente, des vaccins trop chers. Depuis quelques années, les anti-vaccins radicaux s'affichent dans les rues et inondent les réseaux sociaux.