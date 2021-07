Vaccin : vers une troisième dose ?

Donner un coup de pédale pour accélérer la vaccination, c'est la priorité face à la menace d'une quatrième vague. Seuls 38% des Français ont reçu deux doses, et voilà qu'une troisième injection, jusqu'ici très hypothétique se précise. Mais pour quelle raison ? Selon le Pr Jean-Daniel Lelièvre, spécialiste des vaccinations à l'hôpital Henri-Mondor (AP-HP) à Créteil (Val-de-Marne), une troisième dose permet de faire monter très haut le taux d'anticorps et ainsi protéger contre le virus. Mais combien de temps les anticorps restent-ils efficaces ? Avec deux doses, les vaccins actuels produisent des anticorps pendant au moins huit mois, peut-être un an. Mais cette protection pourrait être moins longue face au variant Delta. Alors, qui recevra une troisième dose ? Les personnes en dialyse, ayant reçu une greffe ou certains traitements contre le cancer ont déjà reçu une troisième dose depuis le mois d'avril. Le Conseil scientifique envisage ce rappel pour les plus de 80 ans, car leurs défenses immunitaires sont plus faibles. Cette troisième injection pourrait peut-être démarrer dès la fin de l'été pour les personnes âgées et vaccinées. La suite dans le reportage ci-dessus.