Vaccination : absence de doses ce dimanche à Dreux

À Dreux (Eure-et-Loir), le centre de vaccination est désespérément vide. Normalement, 1 200 personnes auraient pu y être vaccinées ce dimanche. Du personnel médical et municipal est réquisitionnable, soit trente personnes au total, mais le problème se trouve en arrière-boutique. En effet, on manque de doses et ce n'est pas une surprise. Ici, les piqûres sont déjà prêtes, mais sans le vaccin. Elles le seront seulement à partir de lundi matin. C'est d'ailleurs symptomatique de ce qu'il se passe dans de nombreux autres centres de vaccination à travers le pays en ce dimanche. Dans les réfrigérateurs, il n'y a rien du tout, pas une seule dose. Il faudra attendre une livraison lundi matin pour que cela redémarre. En ce moment, au Stade de France, le vaccinodrome est fermé. Même chose au stade Gerland à Lyon, ou encore au Vélodrome de Marseille. Le gouvernement promettait pourtant une accélération le dimanche, mais ça ne marche visiblement pas. Dimanche dernier, seules 60 000 injections ont eu lieu.