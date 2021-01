Vaccination : ces villes qui n'attendent que ça

Jean-Michel Genestier, maire du Raincy, se sent impuissant face aux courriers de ses administrés. Les citoyens sont de plus en plus nombreux à s'impatienter. Alors, il veut s'associer avec d'autres maires des communes voisines pour contourner la stratégie du gouvernement. Son ambition est de convertir en trois jours un gymnase en un immense vaccinodrome comme en Allemagne. Mais pour l'instant, ce n'est pas la stratégie du gouvernement. Dans les pharmacies, le vaccin contre le Covid-19 se fait également attendre. C'est le cas de Dominique Bonn, la pharmacienne adjointe du Jardin Anglais Le Raincy. Elle estime que le vaccin peut être administré dans son officine. À l'inverse, le Dr Georges-Henri Milsctajn, médecin généraliste du Raincy préfère le vaccinodrome. Mais lui aussi se dit prêt à vacciner. Parmi les 15 000 habitants de cette commune, Marie-Claudia, 99 ans se dit aussi impatiente. Pour elle comme pour toutes les personnes de plus de 75 ans, le gouvernement prévoit une vaccination à partir du mois prochain. Une date à laquelle les tout premiers centres de vaccination devraient ouvrir en ville.