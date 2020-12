Vaccination contre la Covid-19 : la reine Élisabeth II s'engage

Au Royaume-Uni, la reine Élisabeth II et son mari le prince Philip ont fait savoir qu'ils feraient bien partie des premières personnes à se faire vacciner. Un geste fort contre le coronavirus. Le 7 novembre dernier, la souveraine était apparue publiquement avec un masque pour pousser les Britanniques à faire de même. Si on repart 60 ans en arrière, la reine Élisabeth II avait fait savoir que deux de ses enfants avaient bénéficié d'un nouveau vaccin contre la poliomyélite. C'était pour encourager les Britanniques à se faire vacciner. Cela avait bien fonctionné à l'époque. Au Royaume-Uni, la campagne de vaccination contre la Covid-19 commencera mardi. En attendant, le gouvernement britannique continue à multiplier les tests massifs partout dans le pays. C'est le cas dans les universités en ce moment. Des centres de tests ont été installés dans plus de 120 campus pour toucher les jeunes. L'ambition est de dépister les trois quarts des étudiants avant les fêtes.