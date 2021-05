Vaccination contre la Covid : pourquoi faudra-t-il vacciner les enfants aussi ?

Les enfants ont très peu de risques de développer des formes graves de la Covid. Mais selon le professeur Yves Buisson, président de la cellule de veille Covid-19 à l'Académie nationale de médecine, il faut vacciner toute la population non seulement pour bloquer la circulation du virus, mais aussi pour empêcher que n'apparaissent de nouveaux variants. Les essais cliniques du laboratoire Pfizer montrent que le vaccin est très efficace chez les 12-15 ans. Au Canada, les plus de 12 ans pourront recevoir leur première dose dès la semaine prochaine. Les États-Unis devraient eux aussi donner rapidement leur feu vert. L'Agence européenne des médicaments, elle, ne s'est pas encore prononcée. Ceci dit, l'Allemagne espère vacciner ses jeunes dès cet été. En revanche, aucune date n'a été avancée dans l'Hexagone. Par ailleurs, quand la vaccination s'ouvrira aux enfants, Brigitte Autran, membre du Comité scientifique sur les vaccins Covid-19, a expliqué qu'ils recevront le même vaccin que les adultes "avec un travail sur la dose". Les adolescents auront une quantité pas très différente des adultes alors que les enfants auront une dose plus faible. Cependant, tout cela est encore à l'étude.