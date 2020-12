Vaccination contre le Covid-19 : interview du maire de Dijon, François Rebsamen

Dijon est l'une des deux premières villes françaises à administrer le vaccin anti-Covid. Certains habitants sont pourtant sceptiques. "Il s'agit de les convaincre que le vaccin est un espoir pour tous pour vaincre ce satané virus", affirme François Rebsamen, maire de Dijon. "Nous sommes tout à la fois honorés", a-t-il poursuivi. François Rebsamen se serait fait vacciner ce dimanche, mais il a eu le Covid il y a un mois et demi. On lui a donc indiqué que pendant les trois mois qui suivent, il ne peut pas se faire vacciner. "Mais je me ferais vacciner bien évidemment et je le ferai savoir pour servir d'exemple, afin de montrer qu'il n'y a pas de risques", a-t-il précisé. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré ce dimanche dans le JDD que le meilleur moyen de célébrer la nouvelle année est de "ne pas la célébrer". "Je pense qu'on peut célébrer en famille, chez soi, la nouvelle année comme on l'a fait pour Noël, mais sans dépasser le nombre de personnes autorisé", a affirmé François Rebsamen.