Vaccination contre le Covid-19 : l'objectif de 20 millions de vaccinés en mai est-il tenable ?

À Béziers, la municipalité estime que les doses de vaccins utilisées pour la campagne de vaccination sont insuffisantes. Et pour cause, elles ne sont que 3 700 au lieu de 5 000 demandées. Ce cas loin d'être isolé. Selon nos informations, le retard des livraisons va se poursuivre. Ainsi, entre les mois de mars et de mai, 2,4 millions de doses viendront à manquer. Des conditions de fabrication complexes sont à l'origine de ce ralentissement, mais pas seulement. Selon Jean-Jacques Zambrowski, médecin et économiste de la santé, "On ne peut pas s'empêcher de penser que certaines firmes s'étaient engagées à livrer plus qu'elles ne s'avèrent effectivement capables de fabriquer". Pourtant, le gouvernement assure que 10 millions de Français seront vaccinés d'ici un mois et 20 millions en mi-mai, en faisant pression sur les laboratoires pour qu'ils honorent leurs commandes. En attendant, de nombreuses municipalités mettent à disposition des lieux XXL, comme le Vélodrome à Marseille ou le Stade de France dès le mois d'avril, en espérant que les doses soient au rendez-vous d'ici là.