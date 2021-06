Vaccination contre le Covid : les autorités américaines prêtes à tout pour convaincre les jeunes

Aux États-Unis, 69% des 65 ans et plus sont totalement vaccinées. Mais chez les 18-29 ans, on tombe à 25% seulement. Pour convaincre les jeunes, les récompenses se multiplient aux États-Unis. Des applications de rencontre offrent des bonus aux personnes vaccinées. Contre un vaccin, des places gratuites pour les matchs de baseball, des bières ou encore des donuts chauffés, sont offerts. Et puisque c'est légal dans certains États, certains activistes proposent même du cannabis. Pour les jeunes Américains, la vaccination a été ouverte plus tardivement, il y a seulement un mois. Dans un quartier d'une université, le patron d'un fast-food a eu l'idée un peu calorique pour lutter à sa manière contre le coronavirus. Il suffit de montrer sa carte de vaccination pour avoir des frites gratuites. Jusque-là, tous les clients, qui sont dans la majorité des cas des étudiants, ont reçu leurs piqûres. Enfin, dernier atout pour convaincre, les stars se mettent en scène sur Instagram. Mariah Carey, Britney Spears ou encore Arnold Schwarzenegger ont montré l'exemple. Cette communication à l'américaine ne date pas d'hier. Il y a 60 ans déjà devant des millions de spectateurs, Elvis se fait vacciner contre la polio. La campagne explose immédiatement et 80% des jeunes ont été rapidement vaccinés.