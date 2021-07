Vaccination : des délais d'attente de plus en plus longs par endroits

Trois heures d'attente pour recevoir le précieux sésame. "Pour se faire vacciner, c'est le parcours du combattant en fait", confie un homme qui a tenté quatre fois de prendre rendez-vous sur Doctolib. Alors, dans une base de loisirs francilienne, un centre de vaccination éphémère a vu le jour pour le week-end. Avec les annonces d'Emmanuel Macron, les volontaires étaient plus nombreux que prévu. Mais selon Philippe Le Gall, président de la Croix-Rouge française en Île-de-France, ce centre peut accueillir 350 personnes par jour. Finalement, 200 doses supplémentaires seront commandées. A l'échelle nationale, les délais entre prise de rendez-vous et vaccination ont explosé ces derniers jours et continuent d'augmenter. Et les disparités entre les départements sont abyssales. Dans le Gers ou le Jura par exemple, il faut en moyenne six jours pour avoir un rendez-vous. C'est quatre fois moins que dans la Vienne où il faut attendre plus de 26 jours. Depuis l'allocution du président de la République, plus de trois millions de rendez-vous ont été réservés sur Doctolib.