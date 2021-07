Vaccination : des médiateurs de la Croix-Rouge déployés partout pour convaincre

Informer et encourager les vacanciers à se faire vacciner, c'est le rôle d'une équipe de la Croix-Rouge, mobilisée sur la Croisette de Cannes (Alpes-Maritimes). Pour convaincre ceux qui hésitent, il y a deux stratégies : de la pédagogie et de l'aide pour prendre rendez-vous. Pour rassurer les Français qui doutent ou qui attendent pour se faire vacciner, des médiateurs prennent le temps d'échanger avec eux. De nombreux jeunes s'estiment en effet mal informés. "J'ai pas été informé sur ce qu'il y a à l'intérieur, du coup c'est intriguant, j'éprouve de la réticence envers ça", explique l'un d'entre eux devant l'hôtel de ville de Paris. Malgré les efforts de ces médiateurs, pas facile de convaincre le public de prendre rendez-vous. Pour contourner ces freins, des sapeurs-pompiers se sont installés place de la Comédie à Montpellier (Hérault). Pas besoin de réserver pour recevoir une injection à bord de leur "VacciBus". Une opération réussie pour ces pompiers : en une heure et demie, 30 personnes ont reçu une injection.