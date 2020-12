Vaccination en Europe : une opération très médiatisée

Se faire vacciner discrètement était aujourd'hui une mission impossible. Les caméras étaient partout devant les hôpitaux, sous l'œil sidéré parfois de certains patients. Même les médecins ont failli être blessés par l'âpre bataille des micros. Partout, en Europe, ce premier jour de vaccination ressemblait à une grande opération de communication, où les appareils photo étaient souvent plus nombreux que les patients. En Italie, la scène était réglée comme du papier à musique. Tout sourire, c'est une infirmière, Claudia Alivernini, qui a inscrit son nom dans l'histoire de son pays. "C'est un petit geste, mais un geste fondamental pour nous tous. Je le dis avec le cœur : vaccinons-nous ! Faisons-le pour toute la communauté", dit-elle. Même cérémonial outre-Rhin, les journalistes étaient au rendez-vous pour la première vaccination dans une maison de retraite. Une Berlinoise de 101 ans qui s'est portée volontaire sans hésiter. "Je n'ai pas ressenti la piqûre, vraiment pas du tout. C'était formidable", témoigne-t-elle. À travers l'Allemagne, plusieurs centenaires ont fait la une des journaux. Mais dans d'autres pays de l'Union, ce sont les hommes politiques qui ont voulu montrer l'exemple. En Grèce, en République Tchèque ou en Autriche, les chefs de gouvernement n'étaient pas peu fiers de se faire vacciner. "Cette vaccination va tout changer. On le sait depuis le début et aujourd'hui marque donc le début de cette nouvelle ère", a déclaré le chancelier autrichien, Sebastián Kurz. En France, ni Emmanuel Macron ni ses ministres n'ont relevé leurs manches face aux caméras. Pourtant, cet octogénaire suédois l'a juré : il n'a même pas eu mal.