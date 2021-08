Vaccination en Guadeloupe : le combat pour convaincre

Ce n'est ni un médecin ni un scientifique, mais il rassemble chaque jour des dizaines de personnes dans son église, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre. Écouté, respecté, le père Édouard Silène tente à chaque homélie d'orienter les Guadeloupéens vers la vaccination. Il est vacciné et convaincu. "On ouvre les consciences. Nous, on peut les inviter à écouter et je laisse aux scientifiques, au personnel de santé d'expliquer", affirme le curé. Mais même pour les professionnels de santé en parler est un combat, car le vaccin suscite encore beaucoup de méfiance sur l'île. Le pharmacien Daniel Drumeaux lutte péniblement pour convaincre ses clients. "Il y a une résistance en quelque sorte à franchir le pas. Il y a une peur que l'on n'explique pas, qui n'est pas rationnelle. C'est pour ça qu'il faut y aller quand même avec douceur et psychologie", explique le pharmacien aux Abymes. Actuellement, seuls 31% des Guadeloupéens ont reçu au moins une injection.