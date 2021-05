Vaccination : il y a du monde dans les centres en ce jour férié

Notre équipe s'est rendue dans un centre de vaccination du 9e arrondissement de Paris pour voir s'il y avait toujours une grande affluence en ce jour férié. Et effectivement, il y a eu du monde ce samedi. Sur les 759 créneaux disponibles pour la journée, 330 personnes sont venues s'y présenter ce matin. Dans ce centre, on vaccine 7j/7. Notons que depuis son ouverture, le 1er mai a été l'une des plus grosses journées de ce centre de vaccination. Pour pouvoir accueillir tout le monde, il faut bien s'organiser. C'est pourquoi la mairie s'est notamment appuyée sur un centre médical pour être certaine de ne pas manquer de vaccinateurs. Il y en a donc aujourd'hui autant de déployés que vendredi. En fonction du bilan de cette journée, les horaires pourront aussi être élargies pour vacciner plus de personnes. Une chose est sûre, tout est fait pour répondre à l'objectif fixé à l'échelle nationale. Précisons que l'exécutif prévoit de vacciner 20 millions de personnes d'ici la mi-mai.