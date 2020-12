Vaccination imminente : comment se préparent les Ehpad

Premier repas de fête depuis neuf mois dans la résidence La Roseraie à Croissy-sur-Seine dans les Yvelines. Les résidents de cet Ehpad ont été placés à distance les uns des autres. Cela n'empêche pas la bonne ambiance. Ils fêtent Noël, mais pas seulement. "Ils sont aussi ravis parce que nous allons aborder la phase de vaccination qui sera dans les prochains jours. Nous y sommes d'ailleurs. Nous commençons à récolter les consentements des résidents et de leurs familles", indique Sana Mansouri, directrice de la résidence. En ce jour de Noël, les familles sont venues voir leurs proches. La plupart des pensionnaires sont volontaires, comme Denise 90 ans qui est enthousiaste. "J'ai déjà dit oui. Si on vous offre des armes pour essayer de se prémunir, pourquoi ne pas les utiliser ? Ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi essayer de couper cette chaîne de transmission", dit-elle. Quant à Jacques, il est venu déjeuner avec son épouse qui n'est pas apte à donner seul son consentement. Il est plutôt favorable au vaccin, mais se pose des questions. "Ils ont fait vite, donc on pourrait effectivement supposer que toutes les précautions n'ont pas été prises. Mais je pense qu'il n'y a pas plus de risques qu'avec un autre vaccin", dit-il. La vaccination n'est plus qu'une question de jours. Dans cet établissement, les premières injections auront lieu le 4 janvier prochain.