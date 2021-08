Vaccination : la France coupée en deux

C'est une France coupée en deux, une fracture entre le nord et le sud du pays. "Il n'y a que la vaccination qui nous permettra de nous en sortir", "Il faut faire un effort. C'est un acte citoyen", martèlent des Nordistes. En revanche, "Je trouve qu'on n'a pas assez de recul sur le vaccin. "Le vaccin, je ne le prendrai pas", disent les Sudistes. Le constat est sans appel. Le nord-ouest de l'Hexagone se vaccine plus que le sud-est. La Normandie, la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine sont en tête des régions ayant la meilleure couverture vaccinale. La Corse, elle, arrive dernière de la France métropolitaine avec 64,6% de vaccinés. Une étude s'est penchée sur cette réticence au vaccin, en bleu sur cette carte dans la vidéo en tête de cet article. L'une des explications est politique. "On a des cultures politiques propres qui seraient volontiers plus contestataires, plus poujadistes dans le sud de la France que dans le Nord. Cette fracture géographique traverse aussi l'électorat du RN avec un électorat frontiste du sud qui plus volontiers rebelle que leurs homologues du nord qui pour autant votent de la même manière mais ne se comportent pas sur des sujets de société toujours de la même façon", explique Jérôme Fourquet, politologue, directeur du département Opinion et Stratégies d'entreprises - IFOP. Les régions du sud sont également plus réfractaires à la centralisation. La défiance envers l'État y est plus prononcée que dans le nord selon l'avis d'Emmanuel Vigneron, géographe de la santé - Université de Montpellier (Hérault). Autre piste, les néoruraux qui sont très présents dans le sud du pays. Ils prônent un retour à la nature et ont plus recours aux médecines douces et alternatives.