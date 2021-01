Vaccination : la France rattrape-t-elle son retard ?

Un peu partout dans l'Hexagone, le rythme de la vaccination s'accélère. Après des débuts très poussifs en Ehpad, les chiffres n'ont décollé qu'avec l'accès au vaccin des soignants de plus de 50 ans, le 4 janvier, puis l'ouverture de centres dans des lieux publics. Mais avec 80 000 Français vaccinés au 8 janvier, la France reste à la traîne quand la Grande-Bretagne et le Danemark dépassent ou frôlent les 2% de population vaccinés. L'Italie presque 1%, l'Hexagone affiche, lui, un maigre 0,12%. Rien d'inquiétant selon le ministre de la Santé, la France devrait d'ici quelques jours passer à un rythme comparable à nos voisins européens entre 40 et 70 milles vaccinés par jour. Quant au public prioritaire, une nouvelle inflexion avec l'arrivée du deuxième vaccin Moderna et la priorité donnée aux régions ou villes françaises, où la circulation du virus est la plus intense. Enfin une bonne nouvelle pour les zones concernées, comme Nice, Nancy et Strasbourg. "Il faut prioriser là où il y a plus de risques et/ou les structures hospitalières sont les plus en tension. Depuis hier, nous avons réouvert notre réanimation de crise en appui du CHU. C'est une traduction évidente d'une situation extrêmement compliquée pour les hôpitaux", relate Frédéric Leyret, directeur du centre hospitalier Saint-Vincent de Strasbourg. Ce soir, le cap des 100 000 vaccinés devrait être atteint, celui du million à la fin du mois.