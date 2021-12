Vaccination le dimanche : les pharmacies ont-elles joué le jeu ?

Dans la commune de Biéville-Beuville dans la Calvados, il n'y a qu'une seule pharmacie. Elle propose le vaccin contre le Covid-19, mais visiblement, elle n'ouvre pas le dimanche au grand dam des habitants de la ville. Le taux d'incidence du Covid a atteint samedi les 500 pour 100 000 habitants. C'est du jamais vu. Alors, depuis ce week-end, le gouvernement encourage les pharmacies à vacciner le dimanche. Pourtant, ce matin, partout dans l'Hexagone, peu d'officines étaient ouvertes. "Aujourd'hui, on est fermé parce qu'on a besoin de se reposer", lâche une pharmacienne. Entre les tests PCR, les vaccins et le tout-venant, pour Delphine Chadoutaud, pharmacienne en région parisienne, le repos dominical est plus que nécessaire. Et pour encourager le personnel de pharmacie à vacciner, une prime de cinq euros sera versée pour chaque piqûre effectuée le dimanche. Cette pharmacienne parisienne a décidé de jouer le jeu. À côté des caisses, dans le coin vaccin, ça pique en continu depuis ce dimanche matin. Les clients semblent contents. Le plus important pour eux est de trouver un créneau n'importe quand. Aujourd'hui, les professionnels de cette pharmacie ont vacciné au moins 70 personnes. "Ça se passe avec des heures supplémentaires. Donc, l'équipe prend vraiment sur son temps, sur son dimanche, et fait l'effort pour pouvoir assurer avec moi", explique Yasmine Bentchikou-Amous, pharmacienne. Mais il reste le problème des doses. Pour vacciner le dimanche, il faut des flacons supplémentaires. Or, ils mettent en moyenne dix jours à arriver en officine. TF1 | Reportage M. Poissonnet, C. Ébrel