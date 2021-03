Vaccination : les pompiers accélèrent la cadence dans le Val-d'Oise

Si la campagne de vaccination sera bientôt terminée dans les Ehpad, elle se poursuit ce week-end pour les autres publics. C’est le cas dans le Val-d'Oise où les sapeurs-pompiers attendent 800 personnes sur rendez-vous ce week-end, soit 200 de plus que la semaine dernière. Dans ce gymnase de Cergy, ils ont accéléré la cadence et installé des files d’attente pour se faire vacciner. Chacune de ces dernières mène à une tente où les infirmiers sapeurs-pompiers vaccinent sans relâche toute la journée. Résultat : il y a une personne vaccinée par minute avec le Pfizer. Les patients ont le même profil que le week-end dernier. Ce sont des patients qui ont plus de 75 ans ou qui sont atteints d’une pathologie à haut risque. Mais si ici, la cadence a été accélérée, ce n’est pas le cas dans tous les centres de vaccination. En Île-de-France, il y a 25 000 doses supplémentaires livrées, soit deux fois moins que la semaine précédente.